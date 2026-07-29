Victoria contundente de D-backs ante Orioles en la Liga de Béisbol de 40 años

Alan Estrada bateó de 5-5 con 4 rayitas pintadas y Jesús Ramírez se fue de 5-3, para liderar la ofensiva de los D-backs en su victoria por 10 carreras a 4 sobre los Orioles, en la primera serie de la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más.

En el Parque Infantil, los D-backs debutaron con una contundente actuación, conectando 14 imparables. Raúl Villarreal tuvo una sólida apertura de 7 entradas, permitiendo 5 carreras y 10 hits, para llevarse el triunfo. En el relevo, Alan Estrada lanzó 2 capítulos.

Por su parte, Mario Cabrera cargó con la derrota tras lanzar 6 episodios y un tercio, permitiendo 10 carreras. Gilberto Mena lo relevó en 1.2 innings sin daño.

Tras 6 entradas y media, los D-backs tenían una ventaja mínima de 5-4, pero en el séptimo inning definieron el juego con un ataque de 5 anotaciones.

Edgar García fue el mejor bateador de los Orioles, conectando 3 hits en 5 turnos al bate, seguido por Jesús Rodríguez con 2 hits en 4 turnos.