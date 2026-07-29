Mets de Gilberto Felán logran dos victorias en Monclova ante Blue Jays

Los Mets de Gilberto Felán combinaron sólido pitcheo y un ataque certero ante Blue Jays para registrar sus primeras dos victorias de la temporada, en la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova".

En el primero de la doble cartelera, Sergio Acevedo lanzó 7 dominantes entradas y fue respaldado con un rally de 4 carreras en la tercera tanda para dirigir a los metropolitanos a un triunfo por pizarra de 7-2, en el diamante del Deportivo AHMSA.

Héctor Martínez lideró la ofensiva con efectividad de 3-3 y una rayita pintada, secundado por Willy González quien pegó de 4-2, mientras que Eduardo Alfaro aportó un par de anotaciones. Por su parte, César Rodríguez salió con la derrota después de transitar 7 innings, en tanto que Ricardo Rebollosa y Emiliano Castañeda timbraron en la quinta tanda para acercar en el score a los Azulejos.

Después, en la segunda confrontación, Polo Avilez, Cristian Valle y Ángel Lucio se combinaron en el cerrito para fraguar la victoria por blanqueada de 9-0 con la que los Mets completaron la barrida sobre Blue Jays.

Pedro Delgado abrió la cuenta con anotación en el segundo capítulo, posteriormente Rolando Mena timbró en la tercera tanda para poner los cartones 2-0, mientras que la ventaja de los metropolitanos se incrementó con triple producción en el quinto rollo, a la vez que Santiago Martínez, Sergio Acevedo, Rolando Mena e Iker Martínez remacharon el triunfo con rally de 4 en la sexta tanda.

En cuanto al pitcheo, el relevista Cristian Valle se anotó el acierto con una hermética actuación, mientras que Li Sandoval fue el derrotado.