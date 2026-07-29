Los Truenos remontan a Almanza en la Liga de Voleibol Rangelitos

Los Truenos reaccionaron a tiempo y firmaron una espectacular remontada sobre Los Almanza, en uno de los duelos más destacados que dejó la jornada 16 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

El conjunto almancista arrancó con mayor contundencia y, tras un intenso intercambio de puntos, se quedó con el primer set por una ajustada diferencia de 25-23, para tomar la delantera.

Lejos de bajar los brazos, los Truenos ajustaron su juego, elevaron la intensidad en la red y comenzaron a imponer condiciones en el segundo episodio. Con mejores recorridos defensivos y un ataque más efectivo, emparejaron el compromiso al apuntarse el parcial por 25-21, obligando a la definición en un tercer set.

Con el envión anímico de su lado, los Truenos dominaron el desempate de principio a fin. La escuadra mantuvo el control de las acciones, castigó con remates certeros y prácticamente borró de la cancha a Los Almanza para sentenciar el definitivo 15-7, consumando una valiosa remontada que los mantiene en la pelea dentro del certamen.

En un duelo de toma y daca, el sexteto de Fénix logró vencer a Leones en tres sets, en partido de la categoría Mixta. Las aves de fuego dominaron el partido sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez con parciales de 24-17, 26-28 y 16-9, sumando un resultado positivo más en la presente campaña.

Por su parte, el equipo de Raptors tuvo una jornada tranquila al superar en dos sets corridos a la escuadra de Ajolotes. Los saurios ejercieron una clara superioridad en la cancha y lo reflejaron con parciales de 25-22 y 25-19.