Eliud Kipchoge subió por primera vez al podio olímpico en Londres 2012, conquistando la medalla de oro en la maratón. Su victoria fue el resultado de años de preparación, un riguroso régimen de entrenamientos y la capacidad de mantener un ritmo óptimo a lo largo de los 42,195 km.

En los Juegos de Londres 2012, Kipchoge completó la distancia en 2:08:01, superando al segundo clasificado por 26 segundos y convirtiéndose en el primer campeón olímpico keniano en la maratón en varias décadas. A partir del kilómetro 41, Kipchoge inició una potente aceleración: el último kilómetro lo corrió en 2:48 y el penúltimo en 2:52. La temperatura al inicio era de 18 °C y, al llegar a la meta, había subido a 22 °C. Bebía agua y bebidas isotónicas cada 5 km, y geles a los 15, 25 y 35 km. Esta victoria puso fin a un período de 28 años sin triunfos: la última vez que un keniata ganó el maratón olímpico fue en 1988. Curiosamente, Eliud Kipchoge no corre por récords. Corre para recordar que dentro de cada persona hay algo más grande de lo que solemos imaginar.

Cómo se destacó el atleta

Las maratones de Kipchoge no solo se caracterizaron por la velocidad, sino también por una estrategia precisa, resistencia psicológica y control del ritmo. Hubo momentos destacados en ambas carreras:

Londres 2012:

Ritmo constante.

Control del liderazgo en los últimos kilómetros.

Victoria con una ventaja de 26 segundos.

Río 2016:

Oro con un tiempo de 2:08:44.

Récord olímpico en maratón.

Liderazgo mantenido a lo largo de toda la carrera.

La fortaleza mental y la capacidad de acelerar en los momentos clave aseguraron su victoria en ambas maratones. Todo esto demuestra que el atleta se encuentra en excelente forma y no tiene intención de detenerse. Sus logros fueron el resultado de un enfoque integral: preparación física óptima, estrategia y concentración hasta cruzar la meta.

Incluso a los 41 años, Kipchoge sigue rindiendo al más alto nivel. En 2024 ganó el maratón de Tokio, y en 2025 anunció su intención de luchar por su tercer oro olímpico consecutivo en Los Ángeles 2028. Lo más probable es que esto lo convierta en el campeón olímpico de maratón de mayor edad en la historia. Millones de aficionados en todo el mundo siguen su preparación, debaten sus posibilidades y, por supuesto, pronostican sus logros deportivos. Participar en grandes maratones le permite mantener su estatus como líder entre los profesionales.

El legado de Kipchoge y su influencia en el deporte

El doble oro olímpico convirtió a Kipchoge en un héroe nacional y en un ejemplo de disciplina en la maratón para todo el mundo. Sus victorias inspiran a jóvenes atletas y atraen la atención de millones de aficionados.

Los logros olímpicos de Kipchoge siguen siendo un referente de profesionalismo y la prueba de que la constancia, la disciplina y la estrategia conducen a victorias históricas.

El atleta aún tiene la capacidad de demostrar muchos más resultados. Con su determinación y voluntad de triunfar, es muy probable que en futuras competencias vuelva a conquistar medallas. Sin duda, ya ha dejado su huella en la historia del deporte mundial.

La filosofía de Kipchoge, "No human is limited", se ha convertido en un lema motivacional global. Ha publicado un libro y ha abierto una academia de atletismo en Kenia, donde forma gratuitamente a jóvenes atletas. También se dedica activamente a la filantropía a través de su fundación, la Eliud Kipchoge Foundation. El atleta ha destacado en múltiples ocasiones que el éxito consiste en un 1 % talento y un 99 % disciplina. Entre sus hábitos se incluyen:

Levantarse todos los días a las 5 a. m.;

Correr entre 200 y 220 km semanales a una altitud de 2400 m en Kenia;

Dormir a las 21:00;

Evitar el alcohol y las redes sociales durante los campamentos de entrenamiento.

Eliud Kipchoge ya es una leyenda en vida. No solo gana carreras: reescribe las leyes de la fisiología, inspira a generaciones enteras y demuestra que un enfoque sistemático, una disciplina férrea y la fe en uno mismo pueden lograr lo imposible. Su nombre queda inscrito con letras de oro en la historia del deporte mundial.