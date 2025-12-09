Victoria de Chargers de Los Ángeles sobre Eagles de Filadelfia en tiempo extra

Los Ángeles vencieron 22-19 a Filadelfia en tiempo extra, en un partido con siete intercambios de balón y claro dominio defensivo que se resolvió con una intercepción en la prórroga.

Los Chargers de Los Ángeles necesitaron algo más que el tiempo reglamentario para salir con vida del duelo del lunes por la noche. En un encuentro cargado de errores y choques defensivos, el equipo angelino superó 22-19 a los Eagles de Filadelfia en tiempo extra, en el SoFi Stadium, para cerrar la Semana 14 de la NFL.

Desde el arranque, el partido tomó un rumbo poco común. Las ofensivas avanzaban con dificultad y los intercambios de balón marcaron el ritmo del juego. La primera mitad se convirtió en una sucesión de pérdidas de balón que mantuvo el marcador cerrado y a las defensivas constantemente en el centro de la escena. La jugada que mejor reflejó el caos ocurrió en el segundo cuarto: Jalen Hurts fue interceptado por Da´Shawn Hand, quien apenas comenzó la devolución antes de soltar el ovoide tras un golpe. El propio quarterback de Filadelfia recuperó, pero de inmediato volvió a perder el balón ante la presión defensiva de Los Ángeles, en una secuencia poco habitual incluso para la NFL.

Ese tipo de acciones se repitieron durante toda la noche. En total se registraron siete cambios de posesión, cuatro cometidos por Filadelfia y tres por Los Ángeles. Además, los primeros dos cuartos dejaron una marca de temporada con seis intercambios de balón antes del descanso, reflejo de un partido desordenado y físico.

Las defensivas no solo forzaron errores, también limitaron los avances ofensivos. La unidad de los Eagles de Filadelfia logró capturar en siete ocasiones a Justin Herbert, quien disputó el encuentro completo pese a haber sido operado de la mano izquierda días antes. Aun así, los Chargers encontraron la manera de abrir el marcador con una recepción de cuatro yardas de Omarion Hampton. Filadelfia respondió únicamente con goles de campo en la primera mitad, desaprovechando buenas posiciones de campo.

El primer touchdown de los Eagles llegó hasta el último cuarto. En una jugada de engaño desde una formación conocida, Saquon Barkley rompió la defensa y recorrió 52 yardas hasta la zona de anotación. Filadelfia tomó impulso y llegó a tener otra oportunidad clara de anotar, pero en la jugada final de ese avance, el balón fue arrebatado de las manos de AJ Brown dentro de la zona prometida.

Los Chargers de Los Ángeles forzaron el tiempo extra con un gol de campo y, ya en la prórroga, sumaron primero con el pie de su pateador. Filadelfia respondió con una serie ofensiva que avanzó gran parte del campo, pero cuando parecía que el partido podía cambiar de rumbo, Tony Jefferson interceptó el pase decisivo y selló la victoria local, cerrando una noche definida más por las defensas que por las ofensivas.