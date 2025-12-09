Cruz Azul y Flamengo se juegan el Derbi de las Américas en Qatar

Cruz Azul y Flamengo se enfrentarán este miércoles 10 de diciembre de 2025 en el Áhmad bin Ali de Rayán, Qatar, como parte de la Copa Intercontinental FIFA 2025. El encuentro, catalogado por el organismo como el Derbi de las Américas, reúne al ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf y al campeón de la Copa Libertadores.

El conjunto celeste llega a territorio qatarí con un ánimo golpeado, luego de quedar fuera de la final del Apertura 2025 ante Tigres y perder por lesión a Jesús Orozco Chiquete. A esto se suman las ausencias del portero Kevin Mier y del mediocampista Andrés Montaño. Aun así, el técnico Nicolás Larcamón afirmó que este duelo representa una oportunidad para la institución, más que un intento por "salvar el semestre".

Flamengo llega con impulso

En contraste, Flamengo aterriza en el torneo con un impulso importante tras conquistar la Libertadores y el Brasileirao en semanas consecutivas. Bajo la dirección de Filipe Luis, el cuadro brasileño presume figuras como Giorgian de Arrascaeta, Leo Pereira, Alex Sandro, Samuel Lino y Jorge Carrascal.

Un duelo decisivo

El vencedor del duelo avanzará a la Copa Challenger de la FIFA, donde enfrentará a Pyramids FC de Egipto tres días después. Quien salga triunfador obtendrá el pase para medirse al Paris Saint Germain el 17 de diciembre en la final de la Copa Intercontinental.

En la previa del partido, Larcamón destacó el buen ánimo del plantel pese a la reciente eliminación en Liga MX y explicó que Orozco Chiquete sufrió una luxación, a la espera de estudios que definan el tiempo de recuperación.

Datos del partido:

Fecha: Miércoles 10 de diciembre de 2025

Hora: 11:00 horas (Centro de México)

Estadio: Áhmad bin Ali, Rayán, Qatar

Transmisión: FIFA+ (gratis, sin señal de TV abierta en México)