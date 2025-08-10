Daniel 'Chino' Narváez vs Alejandro 'El Terrible' Dorado: Choque Estelar en la Arena Coliseo

Las emociones del boxeo profesional volverán a encenderse en el corazón de la Región Centro con la función 'Guerra de Municipios', la cual tendrá lugar el próximo sábado en la Arena Coliseo, donde pugilistas de Monclova, Frontera, Acuña, Torreón y San Pedro de las Colonias protagonizarán una noche de intensas acciones.

Bajo la organización de Marsopa Promotions, la velada incluirá una interesante cartelera compuesta por 4 combates profesionales y un atractivo respaldo amateur con 10 peleas, protagonizadas por los mejores talentos en desarrollo de Monclova y municipios vecinos.

En el turno principal de la noche, el explosivo Daniel 'Chino' Narváez, de Monclova, se medirá ante el aguerrido fronterense Alejandro 'El Terrible' Dorado en un choque pactado a 4 asaltos en la división Superpluma. Este enfrentamiento representa mucho más que una victoria: estará en juego el honor de la representación local, y ambos peleadores han prometido dejar todo sobre el cuadrilátero.

La contienda semifinal promete ser igual de explosiva, con el sampetrino 'Little Danger' Borrego enfrentando al acuñense 'Cabrito' Nájera, también a 4 rounds, en la categoría Mosca, a la vez que 'El Chino' García, de Acuña, se medirá a 'El Kamikaze' Pérez, de Torreón, en una pelea pactada a 6 episodios en peso Supermosca.

Por su parte, el fronterense Daniel 'Picudo' Herrera buscará imponer su estilo ante 'El Cuate' Ontiveros, de Acuña, en un duelo a 4 rounds en la división Pluma.

Antes de las acciones profesionales, el evento abrirá con 10 combates amateur, en los que se podrá apreciar el talento emergente de la región. Estos enfrentamientos darán inicio en punto de las 6:45 de la tarde, y servirán como antesala perfecta a los duelos estelares.

El acceso a la función tendrá un costo accesible, 100 pesos para adultos y 50 pesos para niños, lo que convierte a 'Guerra de Municipios' en una excelente opción para los aficionados al deporte de los puños.