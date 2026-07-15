Sancionan a equipos de softbol en Monclova tras violenta riña

Tras la brutal riña que se registró durante un juego de pretemporada de la Liga Municipal de Softbol Nocturno, la dirección de Deportes anunció la expulsión de los equipos involucrados y el reporte a otros circuitos de pelota blanda con la intención de que los jugadores que participaron en el incidente no sean admitidos.

El martes de la semana pasada, la violencia se desató en el campo principal de la Unidad Deportiva, donde al fragor del encuentro, los ánimos se calentaron entre los equipos participantes hasta iniciarse una campal en la que los peloteros repartieron golpes, patadas y hasta batazos. A la bronca se sumaron incluso porristas de ambos bandos.

El incidente fue registrado en video por un asistente, quien desde la grada captó la agresividad con el que se tundieron los peloteros y porristas; todo esto frente a la mirada de niños y mujeres que entraron en pánico por el incidente.

Daniel Morales, director de Deportes, señaló que se determinó la expulsión de los equipos que participaron en la riña y que las listas de jugadores serán enviadas a todas las ligas de softbol activas en la Región, con la intención de que se les aplique el mismo castigo. “Vamos a aplicar una sanción ejemplar y ambos equipos no van a poder jugar aquí en nuestra liga mientras sigamos nosotros trabajando en esta administración”, señaló Morales. “El coordinador de nuestra liga ya tiene los listados de estos dos equipos y los pasará a otras ligas de la Región, pero ya serán estas las que decidan si les permiten participar o no”, añadió.

Daniel Morales invitó a los deportistas a disfrutar del juego y evitar incidentes de este tipo, los cuales en ocasiones pueden tener consecuencias lamentables. “Vean el deporte como una opción para desarrollarnos integralmente, para divertirse, desestresarse y llegar a gusto a casa a descansar.”