La Liga de Béisbol Prendamos Monclova comenzará el 26 de julio con 11 equipos

Se sigue incrementando la lista de equipos que protagonizarán la edición número 76 de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova", coordinada por el Club Deportivo y Social Astros, la cual arrancará el próximo domingo 26 de julio.

A unos días del cierre de registros, ya son 11 los equipos que han confirmado su participación en el tradicional circuito de pelota de categoría Primera Fuerza.

La dirigencia del circuito anunció que el próximo lunes 20 de julio se llevará a cabo la última junta previa, la cual servirá para el cierre de inscripciones y definir la programación del calendario regular. Javier Soto, coordinador del circuito, pidió a los equipos interesados en integrarse a la competencia, comunicarse al teléfono 866 143-4971 para solicitar su registro o mayores detalles al respecto.

Hasta el momento, las novenas que ya están confirmadas son Mets del manager Miguel Montemayor, Ángeles de Alfonso Quiroz, Piratas de familia Aguilera, Cachorros de Daniel Coronado, Tigres del Oriente, Orioles de la colonia Independencia, Astros de Maquinados Marrero, Padres de Fidencio Pérez, campeones vigentes, y Gallos de Estancias.

Los que harán su debut en el circuito serán los equipos Fuerza Tricolor y Guardianes de Seguridad Pública, los que ya alistan su roster para competir por el título.