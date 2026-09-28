Daniel Narváez cae ante Daniel Garrido en Mérida: nocaut técnico

El pugilista monclovense Daniel Narváez cayó por nocaut técnico frente al yucateco Daniel Garrido, en duelo que sostuvieron la noche del pasado sábado en Mérida, dentro de la función "Batallas de Zamná", que fue transmitida por Box Azteca y ESPN Knock Out.

El referee Josué López detuvo las acciones a los 2:48 del segundo round para decretar la victoria de Garrido, quien elevó su récord a 14-0, con 8 definiciones por la vía del nocaut, mientras que Narváez se quedó con foja como profesional de 12 triunfos y 2 derrotas.

En duelo de pesos pluma, Daniel Garrido dominó la contienda con un estilo técnico y una fuerte pegada, mientras que el "Chino" se mostró fajador. El púgil monclovense fue a la lona al minuto y 50 segundos del segundo asalto, luego de recibir un potente volado de derecha.

Tras el conteo de protección, al reanudar las acciones, Garrido notó que su oponente no estaba al cien por ciento y aprovechó para continuar con un castigo insistente. Ante la falta de reacción del monclovense, el referee intervino para detener la pelea y decretar el nocaut técnico a favor del pugilista yucateco.

Para Daniel Narváez, esta fue su primera prueba fuera de Coahuila, ya que sus anteriores actuaciones habían sido en Monclova, Frontera, Piedras Negras y Saltillo.