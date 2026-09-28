Rangers vence a Felinas: emocionante partido de softbol en Monclova

Con un explosivo rally de cinco carreras en la parte alta del sexto rollo, el equipo de Rangers le dio la vuelta al marcador y terminó venciendo a Felinas por pizarra de 15-12, para extender su racha positiva en la categoría "B" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Ambas escuadras exhibieron su poder ofensivo en el diamante de la Unidad Deportiva, en encuentro correspondiente a la sexta serie. Rangers elaboró una producción de cinco carreras en la primera tanda y tres más en la segunda, para adelantarse 8-1, mientras que las Felinas sumaron seis carreras en el fondo del tercer rollo y otras cuatro en el cuarto capítulo, para el que ya habían logrado remontar por diferencia de 11-10.

Sin embargo, el ataque de las vigilantes respondió de forma contundente en el sexto capítulo para gestar la voltereta definitiva con timbres de Cristal Gómez, Angie Martínez, Ivone García, Dayana Villanueva y Esmeralda de la Riva. Las fieras llegaron al cierre del encuentro con poca pólvora, y apenas alcanzaron a recortar con solitaria anotación de Sofía Ibarra en el cierre de la sexta entrada.

La victoria fue para la experimentada lanzadora Rosina Ibarra, quien tiró todo el trayecto, mientras que la derrota fue para la relevista Nallely Varela, quien ingresó al terreno de juego en la segunda tanda por la abridora Wendy Ibarra. Por su parte, Ivone García lideró la ofensiva ganadora al pegar de 4-3, con tres producidas, seguida por Esmeralda de la Riva, quien pegó de 3-2 y produjo un par de rayitas.