Fútbol: San Francisco FC se impone a Paty Confecciones 6-3

La escuadra de San Francisco FC dominó el partido con un fútbol dinámico y contundente, para terminar venciendo a Paty Confecciones con una clara diferencia de 6 goles a 3, en duelo que libraron dentro de la octava jornada de la Liga Municipal de Fútbol.

En la cancha de la Unidad Deportiva, el conjunto franciscano dominó desde los primeros minutos y no tardó en reflejar su superioridad en el marcador. Alejandro Palacios firmó un doblete y comandó una ofensiva que presumió efectividad y variantes, para soportar el triunfo del cuadro de negro.

Esdras Fraire, Miguel Álvarez, Aldo Gómez y William Leija se unieron a la causa del San Francisco con un tanto, respectivamente, para sellar una marcada diferencia en los cartones finales.

Por los sastres, David Cárdenas fue el jugador más relevante. El jugador del dorsal "77" estuvo muy por encima del nivel mostrado por sus compañeros y se despachó con un hat-trick que valió para el descuento.