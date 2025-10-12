Angel Aragón lidera victoria del Equipo D-backs con actuación impecable

El equipo de D-backs tuvo una práctica de bateo ante La Salle y en 5 innings labró una abultada victoria por pizarra de 12 carreras a 1, en juego de la categoría Pre-Junior que sostuvieron dentro de la serie 7.

Las serpientes no tardaron en tomar el control del score. En el primer rollo, Angel Aragón consiguió la carrera de la quiniela y posteriormente fue secundado con timbres de Rubén Riojas, Iván Córdova y Mateo Castillo para labrar una ventaja tempranera de 4-0.

La ofensiva de D-backs continuó en el segundo episodio con una triple producción para ampliar la diferencia, después, en la tercera entrada sumaron 2 rayitas más, mientras que en el quinto rollo anotaron Santiago García, César Cabrera y Sebastián García para ponerle cifras definitivas al triunfo.

Angel Aragón fue el pitcher ganador tras una hermética actuación en la lomita del Xochipilli 1, mientras que Carlos Castro sufrió el descalabro; por otro lado, Pedro Zapata bateó de 3-3 con una tercia de carreras producidas para comandar el ataque ganado, seguido por César Cabrera quien pegó de 3-2 y contribuyó con 3 rayitas.