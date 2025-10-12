Argentina avanza a Semifinales al vencer a México en Mundial sub 20

Las expectativas generadas en torno a la Selección Mexicana Sub 20 magnificaron el golpe de quedar eliminados ante Argentina en los Cuartos de Final.

De vuelta a la realidad.

México mostró una cara que no había presentado en el Mundial Sub 20 y con su frialdad lo pagó caro.

Triunfo (2-0) de las Albiceleste que los mete a Semifinales y que confirma la teoría de que la historia suele repetirse.

Con goles de Maher Carrizo al minuto 9 y de Mateo Silvetti al 56’, los argentinos se impusieron sin complicaciones ante un Tricolor que dejó mucho qué desear.

Mateo Silvetti celebra el segundo gol de Argentina sobre México pie

Agencias

Terminando con el sueño de mantenerse en la contienda por el título, Argentina venció 2-0 a México y consiguió su boleto a las Semifinales del Mundial sub 20, manteniendo su paso perfecto en el torneo y evitando -una vez más- que el Tri alcanzara el quinto partido en una Copa del Mundo.

En un encuentro donde el Tri arrancó con la iniciativa, Alexei Domínguez tomó posesión de la banda derecha, sin embargo, apenas en el minuto 5 sufrió un contacto en el tobillo que terminó alejándolo de la cancha, dejando momentáneamente a México con 10 hombres.

México 0-1 Argentina

Aprovechando la inferioridad numérica del conjunto azteca, la escuadra ‘Albiceleste’ se fue al frente, lideró el desconcierto de la zaga rival y Maher Carrizo aprovechó un rechace del arquero para definir de primera intención y poner por delante a los seis veces campeones del mundo de la categoría (8’).

La dinámica del compromiso cambió en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y Argentina hizo que Emmanuel Ochoa se consagrara como la figura del Tri al evitar el 0-2 en un par de ocasiones y, a pesar de retomar el protagonismo, México se marchaba en mínima desventaja al descanso.

México 0-2 Argentina

Con modificaciones por parte de ambos conjuntos, entre ellos Mateo Silvetti, la ‘Albiceleste’ aprovechó una nueva falta de comunicación en la zaga mexicana para que el recién ingresado saliera libre de la marca para finiquitar el compromiso (55’) por más de media hora por delante.

En el resto del partido, México se mantuvo intentando y con la posesión -estéril- del balón, por lo que terminó su participación en el Mundial sub 20 en donde Rodrigo Pachuca, Obed Vargas, Iker Fimbres, Elías Montiel y Gilberto Mora tuvieron los reflectores de diversas partes del mundo, mientras que la ‘Albiceleste’ se instaló entre los 4 mejores; Diego Ochoa (90+1') y Tahiel Jiménez (90+5') fueron expulsados.

Con el boleto en la mano para las Semifinales que se disputarán el miércoles 15 de octubre, Argentina intentará mantener el sueño de sumar su séptimo título de la categoría cuando se enfrente a Colombia, mientras que la otra llave aún está por definirse, misma en la que se encuentran: Estados Unidos, Marruecos, Noruega y Francia.