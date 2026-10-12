Jordan Carrillo se queda en el banquillo durante el Clásico Tapatío

El arribo de Jordan Carrillo al Rebaño Sagrado para el Apertura 2026 generó una de las mayores expectativas del mercado de fichajes. Carrillo venía de ser pieza clave con los Pumas, donde ayudó a llevar al equipo a la final del Clausura.

La afición rojiblanca y la propia directiva lo veían como un refuerzo de impacto inmediato; sin embargo, la realidad en el Apertura 2026 ha sido muy distinta. Bajo las órdenes de Gabriel Milito, Carrillo no ha recibido la confianza ni los minutos que se esperaban.

El momento que mejor resume el presente de Jordan Carrillo con el Guadalajara ocurrió en el Clásico Tapatío. El partido terminó 1-1, con el gol de Ángel Sepúlveda al minuto 85 que igualó el encuentro y evitó la derrota ante Atlas.

Mientras el banquillo rojiblanco explotaba de alegría y casi todos los suplentes corrían al campo para abrazar a sus compañeros, Carrillo permaneció sentado, solo, con los brazos cruzados. Esa estampa, captada por cámaras presentes en el estadio y difundida posteriormente, contrastó de forma contundente con lo que el propio jugador había declarado días antes.

Carrillo había confesado su ilusión por disputar su primer Clásico Tapatío con la camiseta de Chivas, un partido con el que siempre había soñado. Milito, sin embargo, decidió no darle minutos y lo dejó en el banquillo durante los 90 minutos.

La escena, que no se vio en la transmisión televisiva y se conoció hasta después del partido, ha sido interpretada por muchos como un reflejo de la frustración que acumula el sinaloense. En lo que va del Apertura 2026, Jordan Carrillo ha participado en apenas siete de los 11 partidos que ha disputado el Rebaño. De esos siete encuentros, solo ha sido titular en tres ocasiones y ha ingresado desde el banquillo en las otras cuatro.

En total suma alrededor de 281 minutos, un promedio cercano a los 40 minutos por partido en el que ha aparecido. Lo más preocupante para su caso es la nula influencia ofensiva. Hasta ahora no ha registrado ningún gol ni ninguna asistencia con la camiseta rojiblanca.

Sus apariciones han sido cortas e irregulares, y en las últimas jornadas su participación se ha reducido aún más, al punto de quedarse sin minutos en el clásico. El contraste con lo que mostró en Pumas es evidente y mantiene abierta la interrogante sobre cuándo, o si, podrá recuperar el protagonismo que se esperaba de él.