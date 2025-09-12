David Faitelson arremete contra Canelo Álvarez: "Sigue sacando ventajas"

A pocos días del esperado combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford, el periodista deportivo David Faitelson volvió a generar polémica con duras críticas hacia el boxeador tapatío. El analista de TUDN acusó al campeón mexicano de sacar provecho de las condiciones de sus oponentes para mantener su dominio en el ring.

A través de sus redes sociales, Faitelson señaló que Canelo, quien defenderá sus títulos unificados en las 168 libras (OMB, CMB, AMB y FIB), habría elegido estratégicamente a Crawford como rival, considerando que este tuvo que subir de categoría y se encuentra cerca de los 38 años de edad.

"A mí ´El Canelo´ no me engaña. Escoge otra vez a un peleador que, si bien fue una gran figura en 147 libras, debe subir de categorías y está cerca de los 38 años. Está sacando ventajas", publicó el periodista en su cuenta de X.

En una segunda publicación, Faitelson fue más allá, acusando al equipo de Canelo, liderado por Eddy Reynoso, de condicionar físicamente a los oponentes, ya sea obligándolos a subir de peso o provocando deshidratación previa a los combates. Afirmó que Canelo evita enfrentar a peleadores más fuertes o de su misma categoría, como Bivol, Beterbiev o Benavidez.

"El Canelo ha arrasado con las 168 libras. Tiene precaución, por no decir temor, de subir a 175 y hacer la revancha con Bivol... Terrence Crawford es otra víctima del ´clan´ Canelo-Reynoso", agregó el comunicador.

Finalmente, Faitelson criticó el desempeño reciente del campeón mexicano, asegurando que sus peleas han perdido emoción y contundencia:

"No noquea a nadie desde 2021... Se ha vuelto predecible... ¿No era mejor que Netflix hubiese hecho un buen documental del ´Canelo´ y ya?", ironizó.

La pelea entre Álvarez y Crawford ha generado una mezcla de expectativa y controversia, y las declaraciones de Faitelson solo alimentan el debate en torno a las decisiones del multicampeón mexicano.