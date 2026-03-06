David Malukas se lleva la pole en el Gran Premio de Phoenix

El regio saldrá desde el séptimo cajón para el Gran Premio de Phoenix, la segunda carrera de la IndyCar.

El estadounidense David Malukas, de Team Penske, consiguió la primera pole position de su carrera, al promediar una velocidad de 175.383 millas por hora en el óvalo de Phoenix.

O'Ward, de Arrow McLaren, no logró mostrar el ritmo que tuvo durante la Práctica previa, en la que finalizó segundo, y quedó lejos de Malukas, con una velocidad de 173.344 mph.

Josef Newgarden acompañará a su compañero de Penske en la primera línea de salida, al salir segundo.

Rahal Letterman Lanigan Racing sorprendió en el óvalo de Arizona, al colocar a Graham Rahal y al novato en IndyCar, Mick Schumacher, en las posiciones de salida 3 y 4, respectivamente.

Will Power sigue de malas en su debut con el equipo Andretti. El australiano se impactó contra el muro de contención y no logró terminar su intento en la Qualy.