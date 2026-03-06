Mateo Gil se une a la selección mexicana de béisbol para el Clásico Mundial 2026

Mateo Gil se integra al roster de la Selección Mexicana de Béisbol durante el Clásico Mundial 2026.

El infielder de los Charros de Jalisco y de la Selección Mexicana, sustituirá a Luis Urías, quien causó baja para la primera ronda de la competencia.

Urías presentó una molestia en el juego de preparación que enfrentaron el pasado miércoles contra los Dodgers de Los Ángeles, por lo que determinaron no someterlo a una mayor exigencia física.

La Selección Mexicana de Béisbol, comandada por el manager Benjamín Gil, inicia hoy su camino en el Clásico Mundial 2026 ante Gran Bretaña.

El duelo está pactado a las 12:00 horas y se transmite a través de las pantallas de ESPN, Disney +, VIX y TUDN.