Palmeiras defiende su liderato en la Liga Mayor de Fútbol: hoy ante Deportivo Pegasso

Con una racha positiva de 5 victorias y un solo revés, el equipo de Palmeiras saldrá esta tarde a defender el liderato en la séptima jornada del calendario regular de la Liga Mayor de Fútbol.

El Palmeiras marcha como puntero de la tabla con una producción de 15 puntos, tras un inicio arrollador soportado por la ofensiva más contundente de la justa, la cual registra 20 goles a favor. A su vez, los invictos Médicos ocupan la segunda posición con 14 unidades luego de 4 victorias y 2 empates, además de ostentarse como la defensiva más sólida con apenas 7 tantos en contra.

En el tercer puesto, el campeón vigente Cruz Azul de San Buena registra 12 puntos con 4 juegos ganados y 2 perdidos, seguido por Atlético Español con 10 unidades, Real San Francisco y Amigos de Garín con 8, luego Ferretera Villarreal aparece con 7 puntos, Deportivo Pegasso apenas ha rescatado 6, mientras que el sotanero SIMAS cuenta con 3 unidades luego de un triunfo y 5 descalabros.

Hoy, en punto de las 4:30 de la tarde, la séptima fecha del calendario regular se disputará con actividad en 4 distintos frentes.

Por un lado, el líder Palmeiras visitará al Deportivo Pegasso en la cancha principal del CECyTEC, mismo plantel en el que los Médicos enfrentarán a la escuadra de Ferretera Villarreal, mientras que en los campos de la Secundaria 1, el Real San Francisco le hará los honores al Cruz Azul de San Buena, y Atlético Español recibirá a SIMAS.