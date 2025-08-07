Tigres UANL avanza a cuartos de final de Leagues Cup 2025

MONTERREY / CIUDAD DE MÉXICO (7 de agosto de 2025) – Los Tigres UANL lograron clasificarse a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 a pesar de caer 2-1 ante Los Angeles FC (LAFC) en su último encuentro de la fase de grupos. El pase felino se definió gracias a los resultados adversos de Pumas, Necaxa y Xolos de Tijuana.

El partido en el BMO Stadium de Los Ángeles fue intenso. David Martínez fue la figura del duelo para LAFC, anotando un penal al minuto 38 y luego marcando un golazo individual en el segundo tiempo. Iván López había empatado el encuentro para Tigres apenas al iniciarse el segundo tiempo, pero el tanto de Martínez selló la victoria angelina.

Con esta derrota, Tigres culminó la fase uno con seis puntos, pero aún logró su clasificación debido a que sus rivales directos no sumaron lo suficiente.

Los equipos de Liga MX ya calificados para cuartos de final son: Toluca, Pachuca y Tigres.

Con el boleto asegurado, los felinos regresan a territorio mexicano para alistar su participación en el torneo nacional. El plantel se reunirá en el Estadio Universitario, donde enfocarán su plan táctico y evaluarán el estado físico del delantero Nicolás Ibáñez antes de su próximo duelo ante Puebla.