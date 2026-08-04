Deportivo Margaro avanza a semifinales tras golear 6-1 a Real Occidental

César Rodríguez salió a la cancha con la mira puesta sobre el arco rival y firmó 3 anotaciones que lideraron la victoria que puso a Buitres en la fase semifinal de la categoría Especial.

En cotejo disputado el fin de semana en la cancha del Polonia, los emplumados superaron al Atlético con un contundente 5-0 para acercarse al título del Torneo Apertura 2026, en la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

Rodríguez se despachó un hat-trick fundamental para el triunfo de los Buitres, secundado por Cristopher Barboza y Gerardo Veliz con un tanto para darle tintes de goleada al resultado frente a un Atlético Industrial que dio una floja exhibición, y además cargó con la expulsión de Álvaro Ramírez, lo que le complicó aún más el partido.

El Deportivo Margaro no tuvo contemplaciones ante el Real Occidental y le recetó una goleada de 6-1, sellando su pase a la semifinal de la división estelar del balompié fronterense.

Noé Pérez marcó en un par de ocasiones para apuntalar la ventaja, mientras que Braulio Martínez, Pablo Daniel, Ricardo Puga y Tomás Morales contribuyeron con un tanto para firmar la goleada ante la escuadra de la Occi, la cual alcanzó a rescatar la honrilla con un solitario tanto de Omar Barboza.