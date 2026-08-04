Marlins logran su primera victoria: 21-11 sobre Potros

Con una ofensiva de 23 imparables y un bullpen comandado por José Camarillo, los Marlins registraron su primera victoria de la campaña al vencer a Potros por paliza de 21-11, en la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más.

En encuentro correspondiente a la segunda serie, Martín Gutiérrez bateó de 6-4 con 3 anotadas para apuntalar la artillería de los peces, secundado por José Moreno quien pegó de 6-3 con 4 timbres, mientras que Francisco Ramos reforzó el ataque con efectividad de 3-2.

Por su parte, José Camarillo trabajó 5 entradas y 2 tercios con 4 carreras y 7 hits en contra, a la vez que registró un par de ponches y 2 boletos, anotándose el acierto con respaldo de los relevistas Francisco Sustaita y Evaristo Mena.

La derrota fue para el abridor David García, quien fue castigado con 7 carreras en contra en 4 innings y un tercio, contando con 4 relevos.

En la primera tanda, José Moreno llegó al pentágono con la carrera de la quiniela y ventaja para los peces, quienes ampliaron la diferencia con triple producción en la tercera y cuarta entrada; después, la pizarra comenzó a tomar tintes de paliza con un racimo de 5 en la sexta, mientras que en el octavo y noveno capítulo, Marlins definieron la victoria con rallies de 4.

Por su parte, los Potros tuvieron su mejor momento en la séptima entrada en la que sumaron 5 rayitas para recortar distancias. Con este resultado, Marlins se puso con marca de 1-1, mientras que Potros ligó su segundo descalabro.