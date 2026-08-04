Emilio García gana campeonato en Mr. Laguna Classic: Torreón

El fisicoculturista monclovense Emilio García Hernández mantuvo el paso ganador dentro del calendario 2026 al conquistar un campeonato y sumar otra posición destacada dentro del top, durante el Mr. Laguna Classic que se realizó el pasado domingo, en el Gimnasio Municipal Alamedas de Torreón.

El evento reunió a decenas de exponentes provenientes de Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas, quienes protagonizaron una intensa competencia avalada por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, así como por la Asociación Estatal de la especialidad.

García Hernández volvió a responder sobre el escenario con una actuación de alto nivel, confirmando el buen momento que atraviesa tras subir recientemente al podio en el Mr. San Pedro 2026 dentro de las categorías Veteranos y Clasificados.

En Torreón, el monclovense se adjudicó el primer lugar en la categoría Veteranos 50-59 años, consolidando su dominio en la división, mientras que en la categoría Clasificados finalizó con una sobresaliente quinta posición.

"Dimos todo el esfuerzo para demostrar nuestra preparación y logramos sobresalir en Veteranos, además de dar una buena pelea en Clasificados. Ahora la siguiente participación será el 22 de agosto en el Selectivo Estatal Mr. Coahuila, por lo que intensificaremos la preparación", expresó el competidor tras concluir su participación.