Selección de Irak entrena en Monterrey gracias a Julio César Santos

MONTERREY, NL 27-Mar-2026 .-El ex jugador de los Tigres y el Real Madrid, Julio César Santos, fue el artífice de que la Selección de Irak escogiera a la Facultad de Medicina como su sede de entrenamientos.

Los iraquíes llegaron la madrugada del domingo a Monterrey y aunque su primer entrenamiento fue en el Colegio Irlandés en San Pedro, Óscar Vidal, director de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario, reveló que gracias al ex futbolista brasileño, cambiaron de sede y se quedaron con la cancha de la UANL.

En Medicina, la Selección de Irak lleva ya toda la semana entrenando rumbo a la Final del Repechaje Intercontinental que disputará ante Bolivia por el último boleto de la Copa del Mundo 2026.

"Ellos vieron muchos lugares en el Estado, y vino uno de los promotores, Julio César, que jugó en Tigres y se acordó que aquí entrenaba y vino y vio las instalaciones renovadas y dijeron: 'aquí queremos entrenar'.

"Entonces fue gracias a Julio César, y la gente que vino de Irak y vieron las instalaciones y les parecieron bien y estamos muy satisfechos porque este es un espacio para nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario", reveló Vidal.

Al también director del HU, le regalaron dos playeras, una de ellas autografiadas por todos los jugadores de la delegación y fueron entregadas por Adnan Dirjal, presidente de la asociación iraquí de futbol.

Vidal agregó que la cancha estará disponible para una eventualidad en el Mundial y por si los Tigres quieren regresar como hace años cuando entrenaban un día a la semana ahí en la facultad.