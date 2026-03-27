México y Portugal se enfrentarán en el Estadio Azteca este sábado

Ciudad de México.- México y Portugal se enfrentarán este sábado 28 de marzo a las 19:00 hora local en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México. El encuentro está marcado por la reapertura al inmueble después de su remodelación de cara a la Copa Mundial de FIFA y convertirse en el primer edificio en su tipo que recibe en tres ocasiones la justa internacional.

La reinauguración del inmueble representa el regreso del estadio más emblemático del país y uno de los más históricos en el fútbol internacional, en dicha cancha se coronaron Pelé y Diego Armando Maradona como campeones del mundo en 1970 y 1986, respectivamente. El Estadio Azteca recibirá un mundial 40 años después y el banderín de salida será con el enfrentamiento entre la selección nacional y los lusitanos.

México llega a este compromiso con una serie de partidos amistosos, puesto que no disputó eliminatorias al ser uno de los países anfitriones del Mundial 2026. El último encuentro que tuvo el combinado nacional fue ante Islandia y registraron una victoria contundente de 4-0. Portugal llega con una eliminatoria sólida con cuatro victorias, un empate y una derrota, con 20 goles a favor y 7 en contra.

El histórico encuentro generó demasiadas expectativas en los aficionados locales por la posible participación de Cristiano Ronaldo, sin embargo, una lesión en las últimas semanas impidió que la estrella portuguesa llegara al país. A pesar de esta situación, Portugal cuenta con una larga lista de figuras que resaltan en el máximo nivel del fútbol europeo y se espera que sea uno de los rivales más difíciles a los que se enfrentará el cuadro dirigido por Javier Aguirre.

El partido se jugará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Banorte como parte de la fecha FIFA de marzo y la penúltima previo a que inicie el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Si quieres seguir el partido en vivo estas son las señales que estarán habilitadas para transmitir el encuentro.

México y Portugal se han enfrentado en cinco ocasiones a lo largo de su historia, el dominio de los europeos sobre el cuadro nacional es claro, pues nunca han caído frente al "tricolor". Esta será la tercera ocasión en que ambos equipos se verán las caras en un partido de carácter amistoso.

El historial entre México y Portugal refleja una hegemonía europea que el "Tricolor" intentará romper este sábado en la reapertura del Estadio Banorte. Desde su primer choque en 1969, un empate sin goles en Lisboa, han transcurrido cinco enfrentamientos marcados por el dominio lusitano: tres victorias para Portugal y dos empates. México aún no conoce la victoria frente a este rival, acumulando apenas cuatro goles a favor frente a siete en contra.

El segundo encuentro tardó 37 años en llegar, ocurriendo en el Mundial de Alemania 2006, donde Portugal se impuso 2-1 con goles de Maniche y Simão, mientras que Francisco "Kikín" Fonseca descontó para los verdes. En 2014, un amistoso en Boston previo al Mundial de Brasil sentenció otro triunfo luso por 1-0 gracias a Bruno Alves.

La rivalidad alcanzó su punto más alto en la Copa Confederaciones 2017. En la fase de grupos, empataron 2-2 con goles de Javier "Chicharito" Hernández y Héctor Moreno. Semanas después, en el duelo por el tercer lugar en Moscú, Portugal volvió a imponerse 2-1 con anotaciones de Pepe y Adrien Silva, superando el esfuerzo de Raúl Jiménez. Este sábado, México busca finalmente inclinar la balanza a su favor.