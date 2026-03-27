Diego Cocca y Javier Aguirre, claves en el futuro del Tri

Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, estuvo en el radar de la Selección Mexicana tras el Mundial de Qatar 2022, donde el Tri quedó eliminado en la Fase de Grupos y Gerardo Tata Martino dejó el cargo como estratega nacional; finalmente, el conjunto azteca se decantó por Diego Cocca.

A horas de que México estrene su playera blanca en el Estadio Azteca y reinaugure recinto frente a Portugal, Roberto Martínez aceptó que en algún momento existió la posibilidad de ser el entrenador del Tri, sin embargo, los acercamientos no fueron fructíferos: "Después de salir de Bélgica hubo pláticas para dirigir a México pero no prosperó".

En ese lapso, Diego Cocca fue quien terminó siendo nombrado como nuevo estratega de la Selección Mexicana, sin embargo, para la Copa Oro llegó Jaime Lozano, quien logró alzar el título con el Tri. Finalmente, la historia del caótico proceso mundialista terminó en manos de Javier Aguirre, quien comandará a México durante la siguiente Copa del Mundo de la FIFA. Roberto Martínez se rindió en elogios hacia El Vasco. "Javier Aguirre es el ideal para que México trascienda en el mundial, en casa siempre compiten fuerte".

Este sábado 28 de marzo, México y Portugal se enfrentarán en el Estadio Azteca, día en el que se marcará la reinauguración del recinto que albergará una tercera edición de Copa Mundial de la FIFA, convirtiéndose en el único del mundo con este galardón. Durante el compromiso, se espera que Javier Aguirre mande un XI de gala, mismo que estaría cerca del que saltará a la cancha el próximo jueves 11 de junio ante Sudáfrica en la inauguración del Estadio Azteca.

Algunas de las bajas más importantes del Tri son las de Luis Ángel Malagón y Edson Álvarez, mientras que Obed Vargas vuelve a una convocatoria nacional y Álvaro Fidalgo podría debutar con el combinado azteca en un recinto que ya lo vio alzar dos títulos de Liga MX.