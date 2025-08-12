Rieleros debutan con victoria en la Liga de Béisbol de jugadores de 40

Los Rieleros debutaron con el pie derecho en la nueva campaña de la Liga de Béisbol de jugadores de 40 y más, tras vencer a Gigantes por pizarra de 9 carreras contra 6 en duelo de la serie inaugural que disputaron el sábado en el Parque Ferrocarrilero.

Jaime Núñez se fue de 5-3 con una tercia de rayitas anotadas para comandar el ataque de la novena fronterense, mientras que Marco Tulio Pérez bateó de 4-3 y Domingo Castro de 2-2 para reforzar la ofensiva.

En el montículo, Mariano Rodríguez lució con un efectivo relevo para adjudicarse el primer éxito de la campaña, a la vez que Jorge Zapata se llevó la derrota tras lanzar toda la ruta.

GANA XX DE ESTANCIAS

Con rallies de 6 carreras en la tercera, cuarta y quinta entrada, el equipo XX de Estancias soportó un triunfo por pizarra de 20-12 sobre las Estrellas Orientales en encuentro de la primera serie que sostuvieron en el campo San Miguel.

Mario Villasana disparó cuadrangular, doblete y 3 sencillos en 6 turnos para figurar al frente de la artillería de Estancias, secundado por Adrián Garza quien bateó de 6-4 y Jesús Cuéllar de 4-3, a la vez que César Méndez sobresalió por el equipo oriental al pegar de 4-4, incluyendo jonrón y doblete.

En el duelo de serpentinas, Antonio Córdova se apuntó el triunfo después de relevar al abridor Jesús Córdova, en el tercer rollo, en tanto que el abridor Arturo Iracheta cargó con la derrota luego de tirar 3 episodios, contando con relevo de 3 compañeros.