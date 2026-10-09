Muere réferi de 75 años tras recibir una peligrosa llave de lucha libre; El Hijo de Fishman es imputado

El mundo de la lucha libre se vio marcado por un trágico incidente ocurrido el pasado martes, cuando el réferi Gerardo Germán Pineda, de 75 años, conocido como El Búho, murió durante una función tras recibir un movimiento de alto riesgo por parte del luchador profesional El Hijo de Fishman, quien fue imputado por homicidio.

De acuerdo con los reportes difundidos después de lo sucedido, el incidente ocurrió durante el enfrentamiento entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. En el transcurso de la lucha, el réferi habría recibido un Package Pildraver, una variante del martinete considerada entre las maniobras más peligrosas de esta disciplina.

Después de recibir el movimiento, Pineda permaneció tendido en el cuadrilátero sin levantarse. Ante la situación, los organizadores interrumpieron la función y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Al llegar, el personal confirmó que el réferi ya no presentaba signos vitales.

El Hijo de Fishman queda bajo investigación

Tras la muerte del réferi, El Hijo de Fishman fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), dependencia encargada de investigar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El luchador enfrenta una imputación por homicidio derivada de los hechos registrados durante la función, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Clausuran la Arena 11 de Julio

Como parte de las acciones relacionadas con el caso, policías municipales de Mineral de la Reforma acudieron a la Arena 11 de Julio y procedieron a clausurar el inmueble.

La medida se tomó debido a que el recinto no contaba con el permiso requerido para llevar a cabo la función. Además, se señaló que previamente se había impedido la verificación de las condiciones del establecimiento.

El fallecimiento de El Búho y las medidas adoptadas por las autoridades forman parte de las investigaciones en torno al incidente ocurrido durante el evento de lucha libre.