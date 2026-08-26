Atlético de Madrid cierra la puerta al Barcelona por Julián Álvarez: "0% de posibilidades"

La disputa por el futuro de Julián Álvarez continúa elevando la tensión entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Las recientes declaraciones de Joan Laporta, presidente del conjunto blaugrana, sobre una oferta por el delantero argentino provocaron una contundente respuesta desde la entidad madrileña.

De acuerdo con información del diario Marca, el Atlético buscaría que Álvarez continúe su carrera en un equipo fuera de LaLiga. La postura del club contrasta con la del futbolista, quien estaría interesado únicamente en incorporarse al Barcelona.

Ante las declaraciones de Laporta, fuentes del Atlético de Madrid dejaron clara su posición y descartaron por completo la posibilidad de negociar al atacante con el cuadro catalán.

"Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça", señalaron fuentes del club a Marca, al tiempo que acusaron la existencia de una campaña basada en "muchas mentiras y medias verdades".

Una negociación que sigue generando tensión

El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los temas principales del mercado europeo. Mientras las posturas de ambos clubes permanecen alejadas, el entorno del jugador opta por analizar las distintas posibilidades con cautela.

Las negociaciones están condicionadas por diferentes intereses económicos y deportivos, mientras el Atlético mantiene su negativa a facilitar una salida del argentino rumbo al Barcelona.

Los números que respaldan el interés por Álvarez

El interés de los grandes clubes europeos también está relacionado con el rendimiento que Julián Álvarez tuvo durante la temporada pasada con el Atlético de Madrid. El delantero disputó 49 partidos, consiguió 20 goles y aportó nueve asistencias, cifras que respaldan el protagonismo que tuvo con el conjunto colchonero y explican el interés que existe alrededor de su futuro.