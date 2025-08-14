Equipos definidos para la última instancia del Torneo de Copa de la Liga Municipal de Fútbol

Tras una larga y disputada eliminatoria, el Torneo de Copa de la Liga Municipal de Fútbol llegará a su última instancia este fin de semana.

A lo largo de los últimos meses, la justa copera se convirtió en una cerrada contienda, y tras varias rondas de eliminación directa, este domingo saldrán 6 equipos a jugar por el título.

La jornada de finales arrancará en punto de las 9:00 de la mañana en la cancha principal de la Unidad Deportiva, donde los equipos de Abogados y Pumas disputarán la Copa de la categoría Intermedia; al mismo tiempo, pero en la cancha 2 del complejo deportivo municipal, las escuadras de Insupla FC y Atlético Otilio se enfrentarán por la Copa de Segunda Fuerza.

Por otro lado, los Potros del Río y el Deportivo Tello/Jacobo saltarán al campo "Chavín" Rivera para jugar por el título del certamen copero en la categoría Primera Fuerza, completando la triple cartelera de finales.

Previamente, el equipo de SSN Construcciones se proclamó campeón en la categoría Premier Plus tras vencer en la final al Atlético Oriente, mientras que el Necaxa de Estancias se quedó con la Copa de la Premier al imponerse ante Halcones FC.