Santiago Giménez bromea sobre su recuperación de tobillo en Milán

El delantero mexicano Santiago Giménez tomó con humor la recuperación de tobillo haciendo un video de broma junto a su hermana Agustina.

En Tik Tok, el atacante del AC Milán sale caminando en muletas y dice, con un audio de una telenovela, "Me voy a mi cuarto", a lo que Agustina responde, "ni modos que te vayas a jugar al fútbol".

"Nunca me habías dicho algo así", cierra el video de unos segundos con la leyenda "Sus traumas sus chistes".

El pasado 19 de diciembre, el ex de Cruz Azul fue operado del tobillo derecho.

Giménez, de 24 años y que llegó en enero pasado al Milán procedente del Feyenoord en un traspaso de 35.2 millones de dólares, ha tenido una mala temporada en Italia, en la que no ha marcado ningún gol en la Serie A.

Ha estado de baja desde finales de octubre y, según reportes iniciales, estaría unas seis semanas más de baja por esta cirugía, por lo que volvería a jugar hasta febrero.