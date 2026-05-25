Deportivo Aviación vence a Cerveceros y se coloca líder en la liga

El Deportivo Aviación respondió con contundencia en la parte complementaria y terminó gestando una clara victoria por marcador de 3 goles a 1 sobre la escuadra de Cerveceros, la cual le valió para tomar el liderato en la categoría "A" de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

Los aviadores vinieron de atrás para conseguir su noveno triunfo de la campaña, con el cual tomaron la primera posición de la tabla con 27 unidades tras 12 jornadas disputadas; por su parte, Los Cerveceros se quedaron con 14 puntos en el penúltimo lugar de la competencia.

El cronómetro marcaba el minuto 39 cuando Rogelio González mandó guardar el balón en la red para darle la ventaja al equipo "rossoneri", mientras que Ricardo Guerrero respondió por el Deportivo Aviación al '44, con un gol que empató el marcador antes del medio tiempo.

Tras el descanso, los aviadores regresaron a la cancha con una mejor versión y tomaron el control del partido. No fue sino hasta el minuto '71 que la escuadra fronterense vio recompensado su esfuerzo, con un gol de Daniel Ruiz para la remontada, mientras que al '86, Rogelio González firmó su doblete y le puso el cerrojo a la victoria.

El equipo de Nadadores no hizo el viaje en vano, y se regresó a su municipio con los 3 puntos en la bolsa tras vencer a La Raza por la mínima diferencia de 2-1, en partido de la categoría "B". Ezequiel Marines y Eduardo Reyes firmaron las anotaciones que labraron el triunfo del conjunto nadadorense, el cual llegó a 25 puntos y se metió en la puja por la primera posición de la tabla. A su vez, La Raza encontró el descuento por medio de Cristian González.