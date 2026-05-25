Real Occi golea 6-0 a Maleco Sport en la Primera B

El Real Occi no tuvo contemplaciones ante el débil equipo de Maleco Sport y le propinó una escandalosa goleada de 6-0, en disparejo encuentro que disputaron el domingo dentro de la categoría Primera "B" del balompié fronterense.

La escuadra de la colonia Occidental brindó una contundente exhibición sobre la cancha Lorenzo Mendoza y selló una holgada victoria que lo reafirmó como sublíder con 19 puntos, y como la mejor ofensiva de la competencia con un total de 39 anotaciones en 8 cotejos disputados.

El principal artífice de la goleada fue Gerónimo González, quien se despachó con un hat-trick que de paso lo colocó en la disputa del liderato de goleo. Por su parte, Uriel de la Cruz, Yon Anguiano y Rogelio Rivera contribuyeron con un tanto para sellar la victoria sobre el Maleco, equipo que se quedó en el penúltimo puesto de la tabla con 3 unidades.

Los Ángeles no se despegan de la parte alta de la tabla, y en la novena jornada sumaron 3 puntos valiosos con una contundente victoria por marcador de 4-0 sobre el Cruz Azul, en duelo que protagonizaron sobre la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos. Jesús Bustos firmó un par de dianas para apuntalar la ventaja de los angelinos, secundado por Alejandro Rodríguez y Jesús González con un tanto para darle tintes de goleada a la victoria. Con este resultado, los Ángeles llegaron a 19 unidades mientras que el Cruz Azul se estancó con 9.