Real Madrid vence 2-1 a Alavés | Mbappé y Rodrygo deciden en Vitoria

Real Madrid se impuso 2-1 al Deportivo Alavés el 14 de diciembre de 2025 en el Estadio Mendizorroza, en un duelo de LaLiga EA Sports donde la efectividad visitante marcó la diferencia.

En un terreno tradicionalmente difícil para los grandes, Real Madrid logró una valiosa victoria sobre el Alavés en Mendizorroza. Los locales comenzaron valientes y con orden defensivo, mientras que los visitantes impusieron su jerarquía ofensiva desde los primeros minutos.

El conjunto merengue abrió el marcador al minuto 24 con un potente disparo de Kylian Mbappé, quien aprovechó una transición rápida y una combinación con Jude Bellingham para poner el 0-1. Alavés no se rindió y logró empatar al 68´ con un remate bien colocado de Carlos Vicente, tras una asistencia de Antonio Blanco, aprovechando la iniciativa ofensiva del equipo local. Sin embargo, Real Madrid volvió a tomar la ventaja al 76´, cuando Rodrygo definió con precisión tras un contraataque iniciado por Vinícius Júnior, sellando así el 1-2 definitivo.

Fue un partido de intensidad media, con momentos de dominio alterno, pero donde la eficacia del Madrid en las llegadas claras terminó por decidir el resultado.

Estadísticas clave

Marcador final : Alavés 1 – 2 Real Madrid

Goleadores : Kylian Mbappé ( 24 ´) — Real Madrid Carlos Vicente (68´) — Alavés Rodrygo (76´) — Real Madrid

Posesión: Alavés ~52 % — Real Madrid ~48 %

Tiros totales : Alavés 6 — Real Madrid 13

Tiros a puerta : Alavés 2 — Real Madrid 4

Tiros de esquina : Alavés 5 — Real Madrid 7

Tarjetas amarillas : Alavés 3 — Real Madrid 1

Salvadas: Alavés 4 — Real Madrid 1

Jugador del partido

El Jugador del Partido fue Kylian Mbappé (Real Madrid). Su gol temprano no solo abrió el marcador, sino que también puso al equipo en control del ritmo del juego. Mbappé mostró velocidad, definición y mensaje claro de liderazgo ofensivo en un encuentro disputado. Su participación fue clave para que Real Madrid sumara tres puntos cruciales en una jornada complicada.

Implicaciones del resultado

Para Real Madrid: La victoria permite al equipo mantenerse en la pelea por el título de LaLiga, situándose a cuatro puntos del líder. El triunfo rompe una racha irregular de resultados y ofrece un respiro para el entrenador, Xabi Alonso, cuya continuidad había sido cuestionada tras resultados recientes.

Para Alavés: A pesar de caer, el equipo demostró orden y competitividad ante uno de los clubes más poderosos del país, consolidando una temporada con momentos positivos. El gol de Vicente y la capacidad de igualar momentáneamente fue un síntoma de crecimiento, aunque la derrota mantiene a Alavés en la parte media-baja de la tabla.

Para LaLiga: Este resultado confirma la competitividad del campeonato, donde incluso equipos considerados "pequeños" pueden incomodar a los gigantes como Real Madrid.



Lo que viene

Real Madrid: El equipo blanco se prepara ahora para enfrentar al Sevilla en la Copa del Rey y continuará su lucha por el título de liga antes de la pausa invernal.

Alavés: Los vitorianos tendrán próximos compromisos de liga ante rivales directos en la lucha por sumar puntos que aseguren una mejor posición en la tabla general, además de un choque de Copa competitivo.



Real Madrid sufrió más de lo esperado en Mendizorroza, pero supo sacar adelante un partido clave gracias a la efectividad de su ataque y la experiencia en momentos definitorios. Alavés complicó, igualó e incluso hizo dudar al visitante, pero la calidad individual terminó inclinando la balanza.