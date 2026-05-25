Mets y Piratas empatan en AHMSA tras doble cartelera

Los equipos de Mets y Piratas salieron a mano tras la doble cartelera que disputaron en el diamante del Parque AHMSA, dejando la serie al rojo vivo y obligando a un tercer y definitivo duelo que definirá al semifinalista de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz.

En el primer cotejo de la jornada dominical, la novena metropolitana atacó temprano y supo manejar la ventaja para anotarse una apretada victoria de 4 carreras por 3. Polo Avilez se fajó en la loma para apuntarse el triunfo, mientras Cristian Rey sufrió el descalabro.

Los Mets encendieron la ofensiva en el inicio del juego, con timbres de Raúl Rodríguez y Abraham Alfaro en el cierre de la primera. Luego, en el segundo rollo, Diego Mayorga y Axel Alejo volvieron a hacer sonar la registradora para darle forma a una ventaja que terminaría siendo decisiva.

Del otro lado, los filibusteros respondieron en la parte alta de la segunda tanda con anotaciones de Roberto Salas y Edgar Macías, mientras que en la séptima, Eduardo Macías metió dramatismo al cerrar la distancia con la tercera rayita de Piratas, aunque el intento de rebelión se quedó corto.

Para el segundo compromiso, los Piratas se valieron de un explosivo rally en la quinta entrada para imponerse por idéntica pizarra de 4-3, emparejando la serie y mandando a un duelo definitivo.

Los Mets saltaron al campo con la mecha encendida y elaboraron una triple producción en la primera tanda, a cargo de Jesús Alejo, Raúl Rodríguez y Abraham Alfaro. Pero los cañones filibusteros detonaron en la quinta entrada para gestar la remontada. Edgar Macías, Catarino Ibarra, Armando Valadez y Eduardo Macías detonaron un rally de 4 que revivió a los Piratas.

Roberto Salas se apuntó el éxito tras relevar a Alan Salas, quien tuvo una salida complicada, mientras Cristian Vázquez cargó con la derrota. Ahora, ambas novenas se volverán a enfrentar el próximo domingo en un duelo de vida o muerte por el boleto a las semifinales.