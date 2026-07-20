España se corona campeona de la Copa Mundial 2026: victoria en Nueva Jersey

El Estadio Nueva York Nueva Jersey se convirtió en el escenario de una noche inolvidable para el fútbol internacional. La Selección de España se coronó campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer a Argentina en una emocionante final que mantuvo en vilo a millones de aficionados alrededor del planeta. Con este triunfo histórico, el conjunto ibérico suma su segunda estrella mundialista, repitiendo la hazaña conseguida en el recordado Mundial de Sudáfrica 2010.

La final se define en tiempos extras

El enfrentamiento entre las dos potencias futbolísticas estuvo marcado por la paridad táctica y la intensidad defensiva. Durante el tiempo reglamentario, ninguna de las dos escuadras logró romper el empate a cero, lo que obligó a disputar los tiempos extras bajo una atmósfera de nerviosismo absoluto. Fue en el minuto 106 cuando emergió la figura de Ferrán Torres para marcar el gol definitivo que selló la victoria de La Roja. Esta anotación evocó de inmediato el histórico tanto de Andrés Iniesta hace dieciséis años, liberando la euforia de la delegación española y de los exfutbolistas presentes en los palcos.

Emotivas reacciones en el campo

El desenlace dejó postales emotivas sobre el terreno de juego, donde jóvenes promesas como Lamine Yamal y Pedri mostraron su respeto hacia el capitán argentino Lionel Messi, quien contempló con resignación el festejo de los nuevos monarcas. En las declaraciones posteriores, Ferrán Torres destacó el esfuerzo colectivo y la fortaleza mental del equipo frente a las críticas recibidas durante el torneo, dedicando el triunfo a toda la población española.

Ceremonia de premiación con líderes internacionales

La ceremonia de premiación contó con la presencia de importantes mandatarios como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. A los festejos oficiales en la cancha se unió el rey Felipe VI de España, acompañado por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes celebraron efusivamente el regreso del trofeo oficial de la Copa del Mundo a tierras españolas.