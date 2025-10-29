Deportivo Aviación se impone a Real Pedregal con brillante actuación de Rogelio Quintana

La escuadra de Lindavista hizo valer su localía y terminó goleando al equipo de Castaños 317 por marcador de 4-1, al enfrentarse dentro de la categoría 40 años y más de la Liga de Fútbol Master-Oro.

En cotejo correspondiente a la jornada 13, Lindavista comenzó a labrar su ventaja al minuto 12 del primer tiempo con un desafortunado gol de Fabián Carrillo, mientras que al ´18, Sergio Esquivel firmó un gol oportuno para ampliar la diferencia 2-0, mientras que al ´27, José María Valdez amplió la distancia con el tercer tanto.

Ya en el complemento, el conjunto castañense no mostró mejoría y terminó cargando con una abultada derrota, con una anotación de Juan Martínez al ´76 que significó el 4-0, cifra que reflejó con claridad la superioridad ejercida por el Lindavista sobre la cancha.

GANA DEPORTIVO AVIACIÓN

Con una inspirada actuación de Rogelio Quintana, el Deportivo Aviación sumó 3 puntos más a su cuenta después de imponerse ante el Real Pedregal por la mínima diferencia de 2-1, en la cancha de la colonia Veteranos.

Quintana dio una clara demostración de su efectividad frente a la portería al firmar goles a los minutos 21 y 63, con los cuales soportó la victoria del cuadro fronterense; por su parte, el Pedregal acortó la distancia en los cartones con solitario tanto de David Partida al minuto 41.