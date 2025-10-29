Orlando Cepeda y Eduardo Sánchez lideran triunfo de El Establo

Eduardo Sánchez lució en la caja de bateo con efectividad de 4-4 y Orlando Cepeda lanzó 7 entradas completas para guiar al equipo de El Establo a un triunfo por pizarra de 10 carreras a 5 sobre Ángeles, en encuentro que protagonizaron en la novena fecha del Softbol "Carrucha" Arizpe.

Los angelinos se adelantaron en la parte alta del primer rollo con timbres de Juan Reyna y Johny Villastrigo, pero El Establo respondió en el fondo de la misma tanda con triple producción elaborada por Eduardo Sánchez, Horacio Zertuche y Said Lozano para darle la vuelta a los cartones.

Los "Corraleros" sumaron una rayita más en el segundo capítulo con jonrón solitario de Orlando Cepeda, luego Abraham Castañón produjo 2 más en la tercera tanda con cuadrangular, luego la diferencia se amplió con 3 rayitas más en la quinta, mientras que Zertuche le puso el cerrojo al triunfo con una anotación en el sexto rollo.

Por su parte, los Ángeles registraron 2 anotaciones más en la cuarta entrada por conducto de Axel Reyna y Gustavo Córdova, mientras que Jhony Villastrigo timbró en la quinta para cerrar la cuenta.

En el centro del diamante, Cepeda salió victorioso tras 7 innings de labor, mientras que la derrota fue para Omar García, quien tiró 5 entradas y posteriormente fue relevado por Edgar Betancourt.