Lionel Messi lidera lista de salarios en la MLS

El mexicano Hirving ´Chucky´ Lozano se encuentra dentro de los cinco jugadores mejor pagados de la MLS, en una lista que encabeza Lionel Messi, seguido del surcoreano Son Heung-Min.

Los 20.4 millones de dólares garantizados que percibe anualmente Messi del Inter Miami se mantienen a una amplia distancia del resto de jugadores.

Este sueldo no contempla otros tipos de ingresos, como su amplia cartera de patrocinios, que ha recibido el astro argentino como parte del contrato que firmó a su llegada a Miami a mediados de 2023 y concluye en diciembre.

El capitán albiceleste iniciará el próximo año una extensión de tres temporadas más con el Inter de la que no se conocen todavía detalles económicos.

Messi, de 38 años, acaba de coronarse máximo goleador de la fase regular y es favorito a revalidar el premio MVP (Jugador Más Valioso).

Su salario encabeza la lista publicada por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), que incluye las últimas incorporaciones en la competición.

Son Heung-Min, el fichaje estelar del verano estadounidense, se sitúa en el segundo lugar con los 11.1 millones de dólares anuales que establece su contrato con Los Angeles FC (LAFC).

El excapitán del Tottenham aterrizó en agosto en California tras el traspaso más caro de la historia de la MLS, estimado en 26 millones de dólares.

Su impacto ha sido inmediato en la competición, con nueve goles anotados en 10 jornadas.

Sergio Busquets está en tercer lugar de la lista: 8.7 millones de dólares. El español se retirará al finalizar la temporada con el Inter de Miami.

Miguel Almirón está en cuarto lugar: 7.8 millones.

Hirving ´Chucky´ Lozano es quinto: 7.6 millones.

El argentino Rodrigo De Paul, contratado en julio por el Inter, aparece por primera vez en el listado con un salario de 3,6 millones de dólares.

El campeón mundial argentino compite esta campaña como cedido por el Atlético de Madrid con una opción posterior de permanecer en Miami hasta 2029, probablemente con un contrato de jugador franquicia que aumentaría sus emolumentos.

En una situación similar se encuentra el alemán Thomas Müller, que este año recibe un salario de 1.4 millones de dólares del Vancouver Whitecaps, según el listado.