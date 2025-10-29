Potros U-12 aseguran playoffs con victorias en Piedras Negras

Potros mantuvo el invicto en la categoría U-12 y refrendó sus posibilidades de avanzar a playoffs en la U-12, con par de triunfos en la gira que realizaron el fin de semana por Piedras Negras, para enfrentar al Club Dragones.

En el primer encuentro correspondiente a la jornada 7, celebrada el pasado fin de semana, los corceles cayeron en un duelazo de ofensivas por marcador de 28-30, ante los "lanza llamas". Darío Pérez fue el jugador más destacado del equipo monclovense al aportar 20 puntos para descontar la desventaja, seguido por Rogelio Rubio quien sumó 8 unidades con touchdown y una conversión.

Después, en la categoría U-10, la escuadra guinda recompuso el paso al imponerse ante Dragones por blanqueada de 22-0, con la cual dejó su récord en 5 triunfos a cambio de 2 derrotas, colocándose en el tercer puesto del standing.

Derian Pérez fue el principal artífice de la victoria, con una inspirada actuación que le permitió conseguir 3 touchdowns, mientras que Theo Martínez lo secundó con 2 conversiones.

Y en el cierre de la cartelera, los Potros confirmaron el liderato de la categoría U-12 con su séptima victoria en fila, tras imponerse ante el equipo nigropetense por marcador de 16-6. José Flores y Alex Ovalle figuraron al frente de la victoria al conseguir touchdowns, los cuales fueron reforzados por Bastian Gutiérrez con un par de conversiones, a la vez que José Mendoza descontó por los locales.