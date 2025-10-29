Propuestas de cesión para Endrick, el 9 del Real Madrid

Endrick, el 9 del Real Madrid, sigue sin un minuto en la temporada y con ese crudo destino en el banquillo blanco ya comenzaron las propuestas para que salga de la entidad blanca para una cesión en el mercado de invierno.

El Olympique de Lyon ya hizo público su interés para que el defenestrado delantero brasileño de 18 años se una a su escuadra en enero, pues en España el estratega Xabi Alonso sigue sin darle siquiera un minuto de acción.

El joven delantero comenzó las primeras semanas de la temporada alejado de los campos debido a una lesión muscular que acarreaba desde la última parte de la campaña pasada, sin embargo, desde la quinta jornada ya ha estado a disposición de Alonso sin que entre en planes de jugar siquiera un minuto.

Endrick se ha comido el banquillo merengue seis fechas de LaLiga y dos más de la Champions League bajo la presión de que está en un año mundialista en el que puede perderse una convocatoria de no tener actividad regular con los blancos.

Con la presión sobre sus hombros y el desdén de Alonso como contextos, el Olympique de Lyon se ofreció a la directiva merengue como un destino que sirva de solución para todas las partes: el jugador tendrá actividad, Alonso no tendrá a un jugador que no contempla y el Olympique se reforzará con un jugador llamado a ser figura desde que a los 15 años asombró a los aficionados con el Palmeiras del fútbol brasileño.

A Xabi Alonso no le pesa ninguna culpa al ver a su delantero olvidado en un asiento de la banca, pues antes del comienzo de la temporada le informó que no contaba con él y que lo mejor sería que aceptara una cesión, cuando la Real Sociedad de LaLiga de España estaba interesada en sumarlo a su disciplina y esperar a que sanara de su añeja lesión.

Endrick rechazó la opción, pues no quería dejar al equipo en el que quiere labrar su camino como profesional. La temporada pasada le arrancó minutos al estratega Carlo Ancelotti en juegos de liga y en la Copa del Rey fue un titular recurrente destacando con cinco de los siete goles que cuajó en apenas 847 minutos.

El Olympique de Lyon es el más visible de los pretendientes del nueve del Real Madrid en un préstamo para lo que resta de esta temporada. El Stuttgart de la Bundesliga es otro de los que ha mostrado interés en el delantero merengue.

La opción del Lyon resulta atractiva: el equipo galo ocupa la cuarta posición en la Ligue 1 y compite en la Europa League, ofreciendo un escenario competitivo con vitrina europea. La presencia del técnico portugués Paulo Fonseca en el banquillo es otro aliento, pues necesita un nueve de referencia en el equipo y tiene buena fama en el desarrollo de jóvenes.