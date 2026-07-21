Guillermo Ochoa se despide del fútbol profesional tras 20 años

¡Oficial! Memo Ochoa dice adiós al fútbol profesional después de una carrera histórica

Guillermo Ochoa anunció este martes su retiro del fútbol profesional, poniendo punto final a una trayectoria de más de dos décadas que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del deporte mexicano. La decisión llega después de haber participado en su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana, una marca que lo colocó entre los futbolistas con más presencias mundialistas en la historia.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el guardameta agradeció a quienes lo acompañaron durante su carrera y recordó el camino recorrido desde sus inicios hasta convertirse en referente del fútbol nacional. "Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: gracias. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino", escribió el exseleccionado nacional.

Reflexiones sobre su carrera

El anuncio estuvo acompañado por un video en el que reflexiona sobre el significado de representar a México y el peso que tuvo portar la camiseta tricolor durante tantos años. En uno de los momentos más simbólicos, Ochoa aparece entregando sus guantes, una imagen que representa el relevo generacional en la portería mexicana.

"Ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos", expresó, al tiempo que envió un mensaje a quienes asumirán la responsabilidad de defender el arco nacional en el futuro.