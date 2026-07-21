Cerveceros Monclova logra remontar, pero no accede a la liguilla

A pesar de culminar el calendario regular con una espectacular victoria de 4 goles a 3 sobre Cheyennes, al equipo de Cerveceros no le alcanzó para acceder a la liguilla en la categoría "A" de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

En cotejo de la última jornada del Torneo de Copa 2026, los Cerveceros vinieron de atrás para gestar una fenomenal remontada en la cancha de la Unidad Deportiva.

Oscar de Hoyos anotó a los 12 minutos y Daniel Galindo se sumó con un tanto al 19´ para darle una ventaja tempranera a los Cerveceros. Ya en la parte complementaria, Alberto Espinoza dio una clara demostración de su contundencia, firmando goles a los minutos 47, 50 y 53 para revertir los cartones y poner al frente a la tribu.

Con un hombre menos en la cancha, tras la expulsión de Oscar De Hoyos, Cerveceros parecía condenado a la derrota. Sin embargo, Mario Medrano apareció oportunamente al 72´ para nivelar los cartones y animar a su equipo, mientras que Cristian Ríos anotó al 80´ para consumar la remontada.

El triunfo fue solo una forma decorosa de culminar la campaña, ya que los números no le alcanzaron a Cerveceros para colarse a la "fiesta grande", mientras que los Cheyenes clasificaron en el segundo puesto de la tabla con 42 unidades.