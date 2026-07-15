Deportivo Bella y Real Colo Colo empatan 2-2 en el Clausura 2026

Deportivo Bella y Real Colo Colo salieron a mano en su primer partido del Torneo Clausura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol, tras igualar 2-2 en cotejo que sostuvieron el pasado fin de semana sobre la cancha de la Unidad Deportiva.

Ambas escuadras salieron a la cancha con la consigna de tener un buen debut. Fue un partido intenso, dinámico y con constantes llegadas a las porterías, el que protagonizaron La Bella y Colo Colo dentro de la jornada inaugural.

El Real contó con anotaciones de Joel Romero y Mario Rodríguez para competir por el triunfo, sin embargo, Cristian Carrillo respondió por el Deportivo con un par de goles que nivelaron los cartones y terminaron sellando un empate justo para ambos conjuntos.

De esta manera, Deportivo Bella y Colo Colo iniciaron la campaña con un resultado positivo y un punto en sus respectivas cuentas dentro de la categoría Premier, en la que buscarán ser protagonistas en la pelea por el título.