Generales avanzan a semifinales tras vencer a Chivos Prietos en Monclova

Al equipo de Generales le bastaron dos juegos para conseguir el acceso a la ronda semifinal en el Grupo 2 de la Liga de Béisbol de mayores de 50 años, tras barrer a Chivos Prietos.

En el segundo de la serie, la tropa vino de atrás y con anotación de Víctor Montelongo en el cierre de la novena entrada selló una victoria decisiva de 9-8 sobre los chivatos, en el diamante de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda.

Los cabríos tomaron ventaja en el primer episodio con anotaciones de Jesús Rodríguez y Miguel Briones; luego Jaime Fernández timbró en la tercera entrada, mientras que Emeterio González cruzó el plato en la parte alta de la quinta para ampliar el dominio 4-0.

En el quinto rollo, los Generales respondieron con un ataque de 5 anotaciones para darle la vuelta al encuentro, mientras que Manuel Reyes agregó una rayita más a la cuenta en la sexta tanda.

Pero los Chivos necesitaban el triunfo para nivelar la serie. En el séptimo capítulo timbraron Miguel Briones, Julio Ríos y Alfredo Jiménez para regresarle el control de la pizarra a los chivatos, mientras que Marcos Córdova apareció en la apertura de la octava para poner el score 8-6 y acercar a la novena azul a su objetivo.

Sin embargo, en el fondo del octavo capítulo aparecieron Víctor Montelongo y Fernando Reyes con anotaciones que le dieron la igualada a los Generales y un importante envión anímico para afrontar la última entrada. Ya en la novena, Montelongo se embazó con pasaporte y terminó siendo empujado al pentágono por Humberto Mora para sellar la victoria que completó la limpia.

Rosario Reyes se anotó el éxito con gran relevo a partir de la sexta entrada, mientras que Raúl Hernández cargó con el revés de la eliminación para los Chivos.