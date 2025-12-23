Kansas City Chiefs planean construir nuevo estadio en Wyandotte, Kansas

¡Cambia de estadio! La histórica franquicia de la NFL que tiene planeado dejar su estadio

Un equipo histórico de la NFL tiene planeado construir un nuevo estadio, por lo que dejarían su recinto actual con el objetivo de tener mayores beneficios deportivos y económicos.

Se trata de los Kansas City Chiefs de la NFL, quienes podrían abandonar el Arrowhead Stadium y comenzar a construir un nuevo estadio en el condado de Wyandotte, Kansas.

Aunque dicha locación se encuentra cerca de la ciudad de Kansas City, el nuevo recinto se encontraría fuera de la línea estatal de Missouri y dentro de la de Kansas.

Aunque los Kansas City Chiefs de la NFL tendrían nueva casa, es importante mencionar que no han sido los únicos en la historia del deporte, pues otros equipos han tomado la misma decisión en el pasado.

La historia de cambios de estadio en la NFL

Otros equipos de dicho deporte que han hecho lo mismo que planean Kansas City Chiefs son los siguientes:

De Decatur Staleys a Chicago Bears en 1921.

De Portsmouth Spartans a Detroit Lions en 1934.

De Boston Redskins a Washington Redskins en 1937.

De Cleveland Rams a Los Angeles Rams en 1946.

De Chicago Cardinals a Saint Louis Cardinals en 1960.

De Oakland Raiders a Los Angeles Raiders en 1982.

De Baltimore Colts a Indianapolis Colts en 1984.

De Saint Louis Cardinals a Phoenix Cardinals en 1988.

De Los Angeles Rams a Saint Louis Rams en 1995.

De Los Angeles Raiders a Oakland Raiders en 1995.

De Cleveland Browns a Baltimore Ravens en 1996.

De Houston Oilers a Tennessee Oilers en 1997.

De Saint Louis Rams a Los Angeles Rams en 2016.

De San Diego Chargers a Los Angeles Chargers en 2017.

De Oakland Raiders a Las Vegas Raiders en 2020.