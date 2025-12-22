Gerónimo González brilla en la victoria del Real Occi sobre el Deportivo Elite

Gerónimo González volvió a aparecer como el referente en el ataque del Real Occi, y con una contundente actuación lideró la victoria de 6-2 sobre el Deportivo Elite, en partido que disputaron el pasado domingo en la jornada 14 de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

González hizo alarde de su efectividad frente a la portería y se despachó con 4 anotaciones que guiaron al ya calificado Real Occi a la conquista de su décimo triunfo de la campaña, llegando a 31 puntos en el tercer puesto de la tabla.

A su vez, Zuriel Iracheta y Eduardo Juárez contribuyeron con un tanto para darle tintes de goleada al triunfo; a su vez, el Deportivo Elite contó con goles de Juan Reyna y Pavel Hernández para recortar la diferencia en los cartones definitivos.

La destacada actuación de Gerónimo González fue clave en el partido, donde mostró su capacidad goleadora al marcar 4 goles. Esto no solo consolidó su posición como el máximo goleador del equipo, sino que también aseguró la clasificación del Real Occi a la siguiente fase del torneo.

La escuadra de Allende Jr. sufrió de más para quedarse con los 3 puntos a costa del Sporting, rival al que superó por la mínima diferencia de 2-1 en cotejo que complementó la jornada de la categoría Primera "B". Jonathan y Abraham Reyes hicieron las anotaciones con las que el conjunto allendense registró su séptima victoria de la temporada, sumando 25 puntos y con un lugar asegurado en la liguilla; por su parte, Jesús del Bosque salvó la honra del Sporting con un solitario tanto.