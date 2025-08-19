Giovany Zamora, Luis Martínez, Ismael Jasso y César Rodríguez destacan en el fútbol local

El Atlético Oriente no tuvo mayores complicaciones ante el Deportivo Jiménez y resolvió el partido con una goleada de 4-0, en duelo que libraron el pasado fin de semana en la cancha de la colonia Veteranos.

El cronómetro apenas marcaba el minuto 8 de tiempo corrido cuando los orientales tomaron el control del marcador, con un tempranero gol de Giovany Zamora. Instantes después, Luis Martínez anotó el 2-0 al minuto 16, luego Ismael Jasso firmó el tercer tanto al 28´.

Ya en la parte complementaria, César Rodríguez ingresó de cambio y se encargó de remachar la victoria con un tanto al 78´, aprovechando las carencias defensivas que mostró el conjunto jimenista.'

'OBRERA LE PEGA AL LÍDER

La escuadra de Colonia Obrera sigue luchando por un lugar en la liguilla, y el pasado domingo reforzó sus aspiraciones con una valiosa victoria de 1-0 ante el líder SSN.

En reñido duelo que se escenificó en la cancha de la Unidad Deportiva, el marcador tardó en moverse. No fue sino hasta el minuto 88 cuando Jesús Correa mandó el esférico al fondo de la red para definir la victoria de la escuadra albiazul.