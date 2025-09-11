Memo Ochoa firma con el AEL Limassol de Chipre y continúa su aventura europea

Guillermo Ochoa ha encontrado nuevo destino en Europa. El veterano arquero mexicano fue anunciado este 11 de septiembre como nuevo fichaje del AEL Limassol de Chipre, equipo que actualmente compite en la Primera División del país y ocupa el séptimo lugar en la tabla general.

El club chipriota confirmó la llegada del portero a través de sus redes sociales, aunque dejó claro que el acuerdo se formalizará oficialmente una vez que el jugador supere las pruebas médicas correspondientes.

"La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo inicial con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa", comunicó el equipo.

Con esta incorporación, Ochoa jugará en su sexto país europeo, luego de militar en Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal. Tras su salida del AVS portugués, el guardameta se encontraba sin equipo y, pese a ello, fue convocado por Javier Aguirre a la Copa Oro, aunque no tuvo participación en el torneo.

En su anuncio oficial, el AEL Limassol destacó la extensa carrera de Ochoa, subrayando sus participaciones en cinco Copas Mundiales con la Selección Mexicana, así como su experiencia y liderazgo dentro del terreno de juego.

"Guillermo Ochoa, uno de los porteros más reconocidos y aclamados de la era moderna, ha escrito su propia historia única en el fútbol mundial", expresó el club en su comunicado.

El equipo confía en que el arquero aporte solidez en la portería y sirva como guía para los jugadores jóvenes del plantel. A diferencia de etapas anteriores, esta vez Ochoa no disputará competencias europeas, ya que el AEL Limassol no está clasificado a ningún torneo continental.