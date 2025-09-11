México vs. Uruguay: Preparación rumbo al Mundial 2026 en Estadio TSM

Selección Mexicana regresa a Torreón para enfrentar a Uruguay rumbo al Mundial 2026

Torreón, Coahuila — 11 de septiembre de 2025. La Selección Mexicana de Fútbol volverá a la Comarca Lagunera después de más de una década para disputar un partido amistoso internacional frente a Uruguay, el próximo 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio fue realizado este miércoles en el Auditorio Orlegi, ubicado dentro del Territorio Santos Modelo (TSM), en una rueda de prensa encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde de Torreón, Román Cepeda; el presidente de la FMF, Ivar Sisniega; el presidente de Club Santos Laguna y Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri Kalb; y el director deportivo de la Selección Nacional, Duilio Davino.

Una despedida antes del Mundial y una fiesta para Torreón

Las autoridades destacaron que este encuentro podría representar uno de los últimos juegos en territorio mexicano antes de la convocatoria final para el Mundial 2026.

"Este podría ser el último o penúltimo partido de preparación en México antes del Mundial, y es fundamental porque pone a Torreón en el centro de atención nacional e internacional", afirmó el gobernador Jiménez Salinas.

Además, el mandatario estatal anunció que el gobierno realizará sorteos de boletos para que habitantes de colonias, ejidos y comunidades rurales de todo Coahuila puedan asistir sin costo al evento, con el objetivo de hacerlo inclusivo y accesible.

Un rival de alto nivel para la Selección Mexicana

El director deportivo de la Selección, Duilio Davino, subrayó la importancia de enfrentar a selecciones de gran nivel como parte del proyecto deportivo encabezado por el técnico Javier Aguirre, quien asumió el mando tras la salida de Jaime Lozano.

"Uruguay está entre los mejores del ranking FIFA, y llegará con una plantilla estelar dirigida por Marcelo Bielsa. Será un partido exigente que nos permitirá evaluar a varios jugadores con miras a la lista definitiva para 2026", explicó Davino.

Seguridad, logística y venta de boletos

El alcalde Román Cepeda garantizó que el municipio de Torreón trabajará en conjunto con autoridades estatales y federales para implementar un operativo especial de seguridad, con el fin de mantener un ambiente seguro y familiar.

Por su parte, el presidente de la FMF, Ivar Sisniega, reiteró el compromiso de llevar a la Selección Nacional a diferentes puntos del país:

"Queremos que los aficionados en todo México se sientan parte del camino al Mundial. Torreón es una plaza de gran tradición futbolera y estamos seguros de que la afición responderá como siempre".

También se anunció el calendario de venta de boletos:

Clientes Banorte: Preventa del 26 al 30 de septiembre.

Abonados de Santos Laguna: Preventa exclusiva el 1 y 2 de octubre.

Público general: Venta a partir del 3 de octubre.

Un evento histórico para el TSM y la región

Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Grupo Orlegi, destacó que el partido será histórico para el estadio y la ciudad:

"Teníamos más de 10 años sin un partido de esta envergadura. La última vez fue en 2012 ante Brasil y dejó una huella enorme. Hoy buscamos que la afición vuelva a vibrar y que Torreón se consolide como un destino deportivo de primer nivel".

El evento forma parte de una serie de partidos internacionales previos al Mundial. México también enfrentará a Colombia y Ecuador durante la Fecha FIFA de octubre. Todos estos encuentros buscan fortalecer el rendimiento del equipo y generar identidad con la afición local.

Impacto turístico y económico en la Comarca Lagunera

Autoridades coincidieron en que la celebración del partido tendrá un fuerte impacto económico y turístico en la región. Se espera una ocupación hotelera cercana al 100%, aumento en consumo en comercios y una fuerte proyección mediática nacional e internacional.

"Es mucho más que un partido de fútbol. Es una fiesta que moviliza a toda una región, y un motivo de orgullo para la ciudad", concluyó el alcalde Román Cepeda.

Última vez en Torreón: junio de 2022

La última ocasión en que la Selección Nacional jugó en el Estadio TSM fue el 11 de junio de 2022, cuando enfrentó a Surinam en un duelo de la Liga de Naciones de Concacaf. Ahora, con el Mundial más cerca, la afición lagunera volverá a recibir a su equipo con los brazos abiertos y el corazón pintado de verde.